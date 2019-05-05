Сумчанка выиграла чемпионат мира

В турнире принимали участие представители 21 страны. Среди победителей и призеров были и сумчанки. Уроженка Сум Ярослава Гаврильченко, живущая сейчас в Киеве, стала чемпионкой мира в категории MISS WELLNESS. Сразу две сумчанки отличились в категории «бикини». Ольга Назарова стала второй в категории MISS BIKINI over 35 years, а Татьяна Поладич - третьей в категории MISS BIKINI over 163 cm
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