В Шостке сбили велосипедистку

28-летний водитель автомобиля «SKODA Superb» во время маневра выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с велосипедисткой, которая двигалась во встречном направлении. В результате аварии 67-летняя женщина была доставлена в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рваная рана теменной области головы».
Все участники ДТП дают свои объяснения следователям. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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