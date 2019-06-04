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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43264

На Сумщине полицейские расчистили аварийно опасный участок трассы

На одном из участков автотрассы «Сумы – Путивль - Глухов» чаще всего случаются ДТП, и причиной большинства из них является ограниченная раскидистыми кустами и деревьями видимость, работники Путивльского отделения полиции решили в свое внерабочее время расчистить аварийно-опасный участок.

Недавно вблизи автозаправки, расположенной на выезде из Путивля в направлении Глухова, произошло дорожно-транспортное авария. Выезжая с АСЗ, 22-летний водитель легковушки ВАЗ не заметил другой машины, Dacia Logan, который двигался по трассе, и в результате произошло столкновение. В результате попал в местную больницу 22-летний пассажир ВАЗа - врачи диагностировали у юноши закрытый перелом бедра. Трем другим пассажирам, среди которых - 55-летняя женщина с Dacia Logan, и 17-летние юноша и девушка с ВАЗа, была оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.

По мнению полицейских, аварии могло бы и не произойти, если бы обочину трассы было очищено от кустов, которые очень затрудняют видимость и препятствуют водителям убедиться в отсутствии на дороге других транспортных средств.

Поэтому работники Путивльского отделения полиции приняли решение очистить обочины аварийно-опасного участка, и тем самым предотвратить в будущем подобные ДТП.

Поэтому в субботу, 15 июня, участковые офицеры полиции, работники сектора реагирования патрульной полиции отделения в свое внерабочее время, вместе представителями дорожной службы устроили своеобразную «субботник». Совместными усилиями они расчистили от кустарника около 150 м обочины автотрассы. Теперь водители, выезжающие с заправки, могут беспрепятственно видеть дорогу и встречный автотранспорт.

Правоохранители снова предостерегают всех участников дорожного движения быть внимательными, не рисковать в дороге, в случае ограничения видимости двигаться осторожно - лучше потерять время, чем жизнь или здоровье. Будьте дисциплинированными и осмотрительными, и счастливо возвращайтесь домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

Право Дтп
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