Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16274

Сумской футзалист стал лучшим бомбардиром Эсктра-лиги

Сумчанин Артем Фаренюк - лучший бомбардир украинской Экстра-лиги по футзалу.

Воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, который в этом году выступает в составе ивано-франковского «Урагана» стал лучшим бомбардиром Экстра-лиги Украины по футзалу. На счету Артема 20 голов. По итогам сезона Фаренюк с «Ураганом» завоевал Кубок Украины и серебряные медали высшего футзального дивизиона, сообщает пресс-служба АФС.

Спорт Артем Фаренюк Футзал
view counter

По тематике

Сумской футзалист стал чемпионом Украины
08.06.2019 17:22

Сумской футзалист стал чемпионом Украины

За тур до окончания чемпионом Украины по футзалу стал херсонский «Продэксим»....

Сумская футзальная команда ищет спонсоров
04.06.2019 09:12

Сумская футзальная команда ищет спонсоров

«Food Centre-СумГУ» приглашает к партнерству....

Сумчане выиграли кубок Андалузии
21.05.2019 11:41

Сумчане выиграли кубок Андалузии

С 17 мая по 20 мая в Севильи (Испания) проходил V Международный турнир «Кубок Андалузии» по футзалу среди спортсменов с...

Сумские футзалисты выиграли «серебро» первой лиги
11.05.2019 15:28

Сумские футзалисты выиграли «серебро» первой лиги

Сегодня, 11 мая, в Славянске прошел ответный матч финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....

Сумские футзалисты сразятся за «золото» первой лиги (трансляция)
11.05.2019 08:54

Сумские футзалисты сразятся за «золото» первой лиги (трансляция)

Сегодня, 11 мая, в Славянске состоится решающий матч сезона чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....

Новости

В Шостке полицейские оперативно поймали «балконных» воров
Сегодня 14:27
Сумской футзалист стал лучшим бомбардиром Эсктра-лиги
Сегодня 14:16
В Сумской больнице без денег не стали помогать ребенку с переломом позвонков (видео)
Сегодня 14:00
На Сумщине полицейские расчистили аварийно опасный участок трассы
Сегодня 13:43
В Шостке сбили велосипедистку
Сегодня 13:33
Сумские боксеры с медалями чемпионата Украины
Сегодня 08:26
Шосткинские хоккеисты выиграли чемпионат Украины среди 13-летних
Сегодня 08:18
Сумчанка выиграла чемпионат мира
Сегодня 07:26
Сумские ходоки стали вторыми на домашнем чемпионате Украины
Вчера 20:43
В сумском бюджете нет 20 тыс. грн на установку стенда с олимпийскими чемпионками
Вчера 12:40
В Сумах наркотиками торговали прямо в магазине
Вчера 09:14
Сумские стритболисты стали вторыми в Харькове
Вчера 07:32
view counter
view counter

Статьи

Жити гідно: партія Гройсмана підніматиме середній клас в Україні
Сегодня 12:40
Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки?
14.06.2019 15:53
Мемориал воинам АТО: трудности передачи
13.06.2019 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
13.06.2019 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.