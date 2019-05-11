Сумской футзалист стал лучшим бомбардиром Эсктра-лиги Сумчанин Артем Фаренюк - лучший бомбардир украинской Экстра-лиги по футзалу.

Воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, который в этом году выступает в составе ивано-франковского «Урагана» стал лучшим бомбардиром Экстра-лиги Украины по футзалу. На счету Артема 20 голов. По итогам сезона Фаренюк с «Ураганом» завоевал Кубок Украины и серебряные медали высшего футзального дивизиона, сообщает пресс-служба АФС.