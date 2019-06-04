В Шостке полицейские оперативно поймали «балконных» воров

О краже изделий из металла полицию сообщила 52-летняя владелица. Женщина рассказала, что в ее отсутствие дома с балкона квартиры на первом этаже, окна которого она забыла закрыть, неизвестные похитили четыре кастрюли различного объема, металлический таз и металлическую лестницу.
По «горячим следам» правоохранители неподалеку от металлоприемного пункта задержали двух подозреваемых. Последние как раз искали покупателей на свой «товар»
Злоумышленниками оказались двое местных жителей 20-ти и 26-ти лет. Они признались в содеянном, рассказав полисменам, что открытый балкон увидели случайно. Поэтому и решили заглянуть в чужое помещение на тот случай, вдруг найдутся там вещи, которые можно будет легко продать.
Сейчас большую часть похищенного имущества правоохранители изъяли и вернули владелице. В отношении подозреваемых в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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