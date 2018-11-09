В Сумах на Чешке утонула женщина

Как сообщают очевидцы, трагедия произошла около часа назад. Женщину примерно старше 50 лет пытались спасти, ее достали мужчины, увидевшие, что она тонет, вызвали «скорую», но откачать не смогли…
На месте работает полиция.
Жара, которая установилась в области, заставляет искать спасения в прохладе рек и озер. Однако нельзя забывать, что вода не прощает...
Молодая сумчанка утонула, купаясь в одном из водоемов Сумского района....
В период летней жары, установившейся на территории области? люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер....
В период жаркой погоды, установившейся в конце мая и начале июня на территории области, жители региона уже начали купальный сезон....
Тело 36-летнего мужчины подняли из озера на Черниговщине....