В Сумах на Чешке утонула женщина Сегодня, 17 июня, в Сумах на оз. Чеха утонула женщина.

Как сообщают очевидцы, трагедия произошла около часа назад. Женщину примерно старше 50 лет пытались спасти, ее достали мужчины, увидевшие, что она тонет, вызвали «скорую», но откачать не смогли… На месте работает полиция.