У Сумах пройде кінофестиваль «Відкрита ніч»

«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва. 22 рік поспіль справжні кіномани збираються наприкінці червня просто неба, щоб долучитись до останніх новинок, підтримати одне одного та похвалитися фільмами врожаю останнього року.
Фестиваль «Відкрита ніч» проходить під девізом: «Ми. Для нас. Про себе».
Фестиваль щорічно розширює свою географію і цього року знову пройдуть покази і в Сумах, у Дворику на Кузнечній (Кузнечна, 2). Відкриття фестивалю о 21:00, вхід вільний.
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«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....