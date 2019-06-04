В Конотопе водитель снес светофор (фото)

Пострадал только автомобиль. Как пишут в Фейсбуке, водитель якобы увидел на дороге ребенка или собаку, свернул и снес светофор. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет Голос Конотопа.
На одном из участков автотрассы «Сумы – Путивль - Глухов» чаще всего случаются ДТП, и причиной большинства из них является...
Авария произошла днем в Шостке, на улице Семьи Кривоносов....
Сегодня, 14 июня, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....
Женщину с многочисленными травмами доставила в больницу бригада неотложной медицинской помощи....
Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего конотопчанина, который лишил жизни знакомого....