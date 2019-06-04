В Конотопе водитель снес светофор (фото) Сегодня, 17 июня, в Конотопе произошла очередная авария на ул. Лисового.

Пострадал только автомобиль. Как пишут в Фейсбуке, водитель якобы увидел на дороге ребенка или собаку, свернул и снес светофор. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет Голос Конотопа.