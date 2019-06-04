Чемпион Сумщины выиграл суперкубок 16 июня в Осоевке Краснопольского района прошел матч за суперкубок области по футболу.

Встречались чемпион прошлого года липоводолинский «Альянс» и обладатель кубка «LS Group» из Верхней Сыроватки Сумского района.

Игра получилась очень результативной, - 5:2 в пользу липоводолинцев, которые и завоевали суперкубок.