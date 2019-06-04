В Сумах в аварию попала маршрутка Сегодня, 18 июня, на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошла авария.

Столкнулись легковушка и маршрутка, пишет UA:СУМИ. Движение транспорта по ул. Петропавловской осложнено. По информации патрульной полиции, погибших и травмированных нет.