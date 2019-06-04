В Сумах в аварию попала маршрутка

Столкнулись легковушка и маршрутка, пишет UA:СУМИ.
Движение транспорта по ул. Петропавловской осложнено. По информации патрульной полиции, погибших и травмированных нет.
Сегодня, 17 июня, в Конотопе произошла очередная авария на ул. Лисового....
На одном из участков автотрассы «Сумы – Путивль - Глухов» чаще всего случаются ДТП, и причиной большинства из них является...
Авария произошла днем в Шостке, на улице Семьи Кривоносов....
Сегодня, 14 июня, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП....
Женщину с многочисленными травмами доставила в больницу бригада неотложной медицинской помощи....