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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:59257

В Сумах в аварию попала маршрутка

Сегодня, 18 июня, на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошла авария.

Столкнулись легковушка и маршрутка, пишет UA:СУМИ.

Движение транспорта по ул. Петропавловской осложнено. По информации патрульной полиции, погибших и травмированных нет.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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