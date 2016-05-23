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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отложили ремонт летней сцены в парке на следующий год

На ремонт летней сцены в городском парке в городском бюджете не нашлось 1,3 млн грн.

Вопрос в очередной раз подняли сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- Проектно-сметной документацией предусмотрены работы на 1,35 млн грн по летней сцене в парке, - напомнил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. – Это с учетом всех пожелание жителей города, тех, кто там проводит свободное время. Однако напомню, что в 2017 году там проводились работы. Была отремонтирована площадка, было сделано освещение, покрашено ограждение, так что сказать, что там все так плохо, нельзя…

- Единственное в чем там проблема, что по площадке пошли трещины, - перебил его мэр Сум Александр Лысенко.

- Есть список работ, которые предусмотрено, но в связи с недофинансированием считаем, что нужно перенести этот вопрос на следующий год.

- Тогда давайте так, чтобы вы его запланировали и вовремя подали бюджетное предложение, - дал поручение мэр.

Напомним: список работ по летней сцене (не летней эстраде, а танцевальной площадке) известнее уже больше года. Его озвучивал сначала экс-директор департамента Григорий Яременко, затем нынешний руководитель Эдуард Велитченко. Еще год назад мэр Сум давал поручение выходить с предложением к депутатам и начинать работы весной 2019 года. Прошел год…

Общество Летняя эстрада
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