В Сумах будут замащивать парк Кожедуба на сэкономленные деньги Мэр Сум дал поручение экономить средства на ремонте тротуаров.

С такой инициативой он выступил сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании.

- У вас уже все титульные списки на ремонт тротуаров подписаны и утверждены, - обратился он к замдиректора департамента инфраструктуры Виктору Павленко. – Включаем режим экономии. Прошу вас все платежные поручения по тротуарам по оплате за работы приносить лично и отдельно. Если я увижу больше 500 грн за квадратный метр, буду изучать проект. Нужно смотреть, где нужны подготовительные работы, где не нужны. Я знаю, где есть необходимая подушка, а где ее нет. А всю экономию направим на парк Кожедуба. Ту дорожку, которую вы сделали цветную (в Покровском сквере – Ред.), там черновой слой, как чистовой. То, что они сделали сверху, то уже инициатива самой подрядной организации. А можно сделать нормальным гравием, нормальной смесью, и там будет не дороже 500 грн. И с такой технологией, цветной тротуар, выходите в парк Кожедуба.