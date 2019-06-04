У кого из сумчан не будет сегодня воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться обслуживающими организациями сегодня и требовать отключения водоснабжения.
Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 20 (ликвидация порыва трубы холодной воды в подвале), ул. Данила Галицкого, 69 (замена коренных кранов в квартире), ул. Горького, 23 (замена кранов холодной воды в квартире), пер. Врача Зиновия Красавицкого, 4 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Супруна, 19 (установка счетчиков в квартире), ул. Горького, 25 (замена канализационного стояка).
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