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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35309

У кого из сумчан не будет сегодня воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться обслуживающими организациями сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 20 (ликвидация порыва трубы холодной воды в подвале), ул. Данила Галицкого, 69 (замена коренных кранов в квартире), ул. Горького, 23 (замена кранов холодной воды в квартире), пер. Врача Зиновия Красавицкого, 4 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Супруна, 19 (установка счетчиков в квартире), ул. Горького, 25 (замена канализационного стояка).

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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