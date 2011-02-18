В Сумах пока передумали вскрывать законсервированный подземный переход на Харьковской

На Харьковской построили три подземных перехода, но запустили только один — в районе поворота на ул. СКД. Два других законсервировали. Один находится в начале Харьковской, другой — перед перекрестком с ул. Прокофьева и пр. Лушпы.
Об этом сообщил сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании в мэрии начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, давая ответ на поручение месячной давности об обследовании «законсервированного» подземного пешеходного перехода в районе ул. Даргомыжского и ул. Харьковской, и предоставления предложений о целесообразности его эксплуатации.
- Относительно целесообразности его эксплуатации ничего не могу сказать, - начал он. – Но, сделав проектно-сметную документацию, можем данный переход запустить.
- Он там есть? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.
- Да, есть.
- Но только мы не знаем, в коком он состоянии: затопленный, засыпаный?..
- Естественно, его нужно полностью открывать, и тогда мы увидим, что там. Документов на него никаких не сохранилось.
- Ну, если вскрывать, то нужно что-то делать, а так не дело: вскрыть и засыпать, - засомневался мэр. – Какие ваши предложения?
- Здесь нужно принципиально принять решение: вскрывать его или нет. Если нужно вскрывать, тогда будем заниматься проектно-сметной документацией.
- Если вскрывать, это еще полулицы раскопать. А у нас еще Даргомыжская не доделана. Там каких-то 500 метров, а мы еще одну яму выкопаем… Давайте сначала ее сделаем, а переход запланируем на следующий год. И в следующем году мы обязательно будем ремонтировать ул. Харьковскую.
- Документация по Харьковской уже готова, и две недели назад мы получили госэкспертизу, так что могу объявить тендер в любой момент.
- Давайте не спешить. Будут деньги, будем ремонтировать. Сначала Даргомыжского, тем более, что она ведет к школе. Еще у нас есть такая же ужасная дорога возле садика на Нижнесыроватской и на Пришибе.
Подробнее о подземных переходах на Харьковской здесь.
В ближайшие 10 лет точно, хотя не исключил возможность строительства позже....
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