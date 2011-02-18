В Сумах пока передумали вскрывать законсервированный подземный переход на Харьковской На засыпанный более 30 лет назад подземный переход через ул. Харьковскую нет никаких документов.

На Харьковской построили три подземных перехода, но запустили только один — в районе поворота на ул. СКД. Два других законсервировали. Один находится в начале Харьковской, другой — перед перекрестком с ул. Прокофьева и пр. Лушпы.

Об этом сообщил сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании в мэрии начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, давая ответ на поручение месячной давности об обследовании «законсервированного» подземного пешеходного перехода в районе ул. Даргомыжского и ул. Харьковской, и предоставления предложений о целесообразности его эксплуатации.

- Относительно целесообразности его эксплуатации ничего не могу сказать, - начал он. – Но, сделав проектно-сметную документацию, можем данный переход запустить.

- Он там есть? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Да, есть.

- Но только мы не знаем, в коком он состоянии: затопленный, засыпаный?..

- Естественно, его нужно полностью открывать, и тогда мы увидим, что там. Документов на него никаких не сохранилось.

- Ну, если вскрывать, то нужно что-то делать, а так не дело: вскрыть и засыпать, - засомневался мэр. – Какие ваши предложения?

- Здесь нужно принципиально принять решение: вскрывать его или нет. Если нужно вскрывать, тогда будем заниматься проектно-сметной документацией.

- Если вскрывать, это еще полулицы раскопать. А у нас еще Даргомыжская не доделана. Там каких-то 500 метров, а мы еще одну яму выкопаем… Давайте сначала ее сделаем, а переход запланируем на следующий год. И в следующем году мы обязательно будем ремонтировать ул. Харьковскую.

- Документация по Харьковской уже готова, и две недели назад мы получили госэкспертизу, так что могу объявить тендер в любой момент.

- Давайте не спешить. Будут деньги, будем ремонтировать. Сначала Даргомыжского, тем более, что она ведет к школе. Еще у нас есть такая же ужасная дорога возле садика на Нижнесыроватской и на Пришибе.

Подробнее о подземных переходах на Харьковской здесь.