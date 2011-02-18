Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51360

В Сумах пока передумали вскрывать законсервированный подземный переход на Харьковской

На засыпанный более 30 лет назад подземный переход через ул. Харьковскую нет никаких документов.

На Харьковской построили три подземных перехода, но запустили только один — в районе поворота на ул. СКД. Два других законсервировали. Один находится в начале Харьковской, другой — перед перекрестком с ул. Прокофьева и пр. Лушпы.

Об этом сообщил сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании в мэрии начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, давая ответ на поручение месячной давности об обследовании «законсервированного» подземного пешеходного перехода в районе ул. Даргомыжского и ул. Харьковской, и предоставления предложений о целесообразности его эксплуатации.

- Относительно целесообразности его эксплуатации ничего не могу сказать, - начал он. – Но, сделав проектно-сметную документацию, можем данный переход запустить.

- Он там есть? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Да, есть.

- Но только мы не знаем, в коком он состоянии: затопленный, засыпаный?..

- Естественно, его нужно полностью открывать, и тогда мы увидим, что там. Документов на него никаких не сохранилось.

- Ну, если вскрывать, то нужно что-то делать, а так не дело: вскрыть и засыпать, - засомневался мэр. – Какие ваши предложения?

- Здесь нужно принципиально принять решение: вскрывать его или нет. Если нужно вскрывать, тогда будем заниматься проектно-сметной документацией.

- Если вскрывать, это еще полулицы раскопать. А у нас еще Даргомыжская не доделана. Там каких-то 500 метров, а мы еще одну яму выкопаем… Давайте сначала ее сделаем, а переход запланируем на следующий год. И в следующем году мы обязательно будем ремонтировать ул. Харьковскую.

- Документация по Харьковской уже готова, и две недели назад мы получили госэкспертизу, так что могу объявить тендер в любой момент.

- Давайте не спешить. Будут деньги, будем ремонтировать. Сначала Даргомыжского, тем более, что она ведет к школе. Еще у нас есть такая же ужасная дорога возле садика на Нижнесыроватской и на Пришибе.

Подробнее о подземных переходах на Харьковской здесь.

Общество Подземные переходы
view counter

По тематике

13.05.2019 12:53

Мэр Сум пообещал, что метро в Сумах не будет

В ближайшие 10 лет точно, хотя не исключил возможность строительства позже....

22.03.2013 12:04

Сумчане пожаловались на шаурму в переходе

Житель Сум Иван Авдеев обратился в электронную приемную с жалобой на ситуацию, сложившуюся в подземном переходе на ул.СКД.... 13

17.01.2013 10:10

В Сумах мэрия перехотела отдать в аренду переход, на ремонт которого уже выделены бюджетные деньги

Управление имущества коммунальной собственности Сумского горсовета намерено передать в аренду три объекта.... 3

26.09.2012 17:40

Главный подземный переход Сум отремонтирует мэрия

В бюджете на 2013 году будут предусмотрены средства на капитальный ремонт подземного перехода возле фонтана «Садко».... 5

20.08.2012 17:03

Туалеты в Сумах популярнее подземных переходов

В ходе конкурса на право аренды имущества коммунальной собственности, который состоялся 16 августа, был определен арендатор общественного туалета на Покровской... 4

view counter
view counter

Статьи

Жити гідно: партія Гройсмана підніматиме середній клас в Україні
Вчера 12:40
Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки?
14.06.2019 15:53
Мемориал воинам АТО: трудности передачи
13.06.2019 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
13.06.2019 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.