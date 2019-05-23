В Сумах снова пообещали отремонтировать подходы к школам, детсадам и больницам Как оказалось, на этот год запланированы ремонт подъездных путей и подходов к некоторым школам, детсадам и больницам.

Это выяснилось сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- Неделю назад я докладывал о необходимости ремонта подъездных путей к учебных и лечебным заведениям города, - напомнил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. – Проработав список тех дорог и тротуаров, которые у нас запланированы на 2019 год, оказалось, что часть подъездных путей уже сделана, над частью еще работаем… Это дорога по ул. Интернационалистов к Сумскому городскому центру «Берегиня», там же 17-ая школа. Там же сделана второстепенная дорога по пр. Лушпы. По ул. 1-ая Северная, ул. Шишкина – это 11-ая школа. Ул. Августовская – школа №21, ул. Декабристов, пер. Безымянный – школа № 25. Ул. Борова – КДЮСШ № 2. ул. Нижнесыроватская – детсад «Яблонька». Также ведется капремонт тротуаров по ул. Ивана Сирко от пр. Лушпы. Начат капремонт тротуаров по ул. Марко Вовчок от ул. Мира до Нижнесыроватской возле ДК «Химик». Ведется ремонт тротуаров по ул. Ремесленной возле больницы № 4. Запланирован ремонт тротуара на ул. Августовской возле больницы № 5. Будет выполнен ремонт тротуаров по ул. Александра Анищенко от ул. Кондратьева до ул. Петропавловской возле школы № 4. Если будет свободные средства, то мы их направим также по списку, который у нас есть.

- Также можете включить туда Даргомыжского, потому что там капремонт с тротуарами, - подсказал мэр Сум Александр Лысенко. – А все остальное запланируйте на следующий год.