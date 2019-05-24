Приезд новых троллейбусов в Сумы затягивается Купленные за счет сумского городского бюджет троллейбусы все еще в сборочном цеху.

Состоянием поставки новых троллейбусов поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 18 июня, на аппаратном совещании.

- На прошлой неделе была информация, что они находятся в сборочном цехе на последнем этапе сборки, - ответил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – Обещают до конца этого месяца.

Напомним: в середине мая директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог говорил, что два троллейбуса прибудут до конца мая, еще два – в июне. Сроки поставки, согласно договору, до конца июня. Четыре троллейбуса компании «Богдан моторс» обошлись бюджету Сум в 22,472 млн грн, то есть по 5,618 млн грн за штуку.