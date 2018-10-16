В Сумах в среду будут выть сирены

С 12:00 в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!». Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники.
Систему оповещения тестируют в городе регулярно, чтобы проверить ее готовность к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Сегодня, 20 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....
В среду, 20 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....
В этом году в Сумах начнут делать новую общегородскую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает, что во вторник, 18 декабря, в Сумах состоится техническая проверка...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 17 октября, в Сумах состоится...