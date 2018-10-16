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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41199

В Сумах в среду будут выть сирены

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 19 июня, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

С 12:00 в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!». Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники.

Систему оповещения тестируют в городе регулярно, чтобы проверить ее готовность к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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