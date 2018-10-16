В Сумах в среду будут выть сирены Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 19 июня, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

С 12:00 в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!». Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники.

Систему оповещения тестируют в городе регулярно, чтобы проверить ее готовность к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.