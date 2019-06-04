Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, ДТП на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошло сегодня, 18 июня, в 5.40.

В это время светофор работал еще в режиме желтого мигающего. Водитель автомобиля «Форд гэлэкси», который ехал по Перекопской в направлении ул. Герасима Кондратьева по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении маршрутке № 4, которая ехала по главной по ул. Петропавловской. Произошло столкновение, после которого маршрутка еще задела дерево. Никто не пострадал. На водителя «Форда» составили прокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).