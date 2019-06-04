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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53216

Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, ДТП на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошло сегодня, 18 июня, в 5.40.

В это время светофор работал еще в режиме желтого мигающего. Водитель автомобиля «Форд гэлэкси», который ехал по Перекопской в направлении ул. Герасима Кондратьева по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении маршрутке № 4, которая ехала по главной по ул. Петропавловской. Произошло столкновение, после которого маршрутка еще задела дерево. Никто не пострадал. На водителя «Форда» составили прокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП). 

Право Дтп ДТП с маршруткой
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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