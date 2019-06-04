Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой

В это время светофор работал еще в режиме желтого мигающего. Водитель автомобиля «Форд гэлэкси», который ехал по Перекопской в направлении ул. Герасима Кондратьева по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении маршрутке № 4, которая ехала по главной по ул. Петропавловской. Произошло столкновение, после которого маршрутка еще задела дерево. Никто не пострадал. На водителя «Форда» составили прокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).
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