«Виктория» сыграла первый матч полуфинала (видео)

Вице-чемпион Сумщины и действующий чемпион Украины «Виктория» из Николаевки Белопольского района принимала ФК «Малинск» с Ривненщины. Игра завершилась вничью 2:2.
Виктория (Николаевка) - ФК Малинск - 2: 2
Голы: Черников, 49, Шевченко, 83 - Еременко, 21 Корольчук, 38
В другом полуфинале «ВПК-Агро» (Шевченковка, Днепропетровская обл.) обыграла «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.) 2:0.
Ответные матчи пройдут 23 июня.
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