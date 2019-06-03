Сумские копы задержали наркозакладчика (видео)

Около 4 часов утра, на улице Павлова, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, одетого в темную одежду. Только увидев стражей порядка, он изо всех сил начал убегать. Патрульные полицейские вместе с экипажем полиции охраны, находившиеся неподалеку, догнали и задержали «беглеца». Им оказался 25-летний житель Сум. «Увидел полицию и испугался», - сообщил он инспекторам.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него аэрозольные баллончики с краской черного цвета. «Граффити» - именно так человек назвал надписи, сделанные им на заборах и домах соседних улиц. Далее он все же признался, что данные надписи - это не что иное, как сайты для распространения наркотических веществ. Более того, мужчина рассказал, что ночью делал так называемые «закладки» с наркотическими веществами, а также показал их места нахождения.
Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК. Ведутся следственные действия.
В Сумах прекращена масштабная деятельность группы лиц в сфере незаконнного оборота наркотических средств....
Відокремлений підрозділ Всеукраїнської Спілки «Побратими України» 22-23 червня проведе акцію «Місто проти наркотиків»....
Более четырехсот конопляных кустов обнаружили и изъяли из частной усадьбы работники Ямпольского отделение полиции....
Во время отработки вызова сотрудники Управления патрульной полиции в домохозяйстве 29-летнего сумчанина обнаружили незаконный посев конопли....
Патрульные инспекторы обнаружили несовершеннолетнего парня в состоянии сильного опьянения и еще, вероятно, с наркотическим веществом....