Сумские копы задержали наркозакладчика (видео) Достаточно часто на заборах или зданиях можно увидеть нарисованную рекламу нарковеществ. Правонарушители наносят ее очень быстро, поэтому разыскать такого «художника» сложно.

Около 4 часов утра, на улице Павлова, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, одетого в темную одежду. Только увидев стражей порядка, он изо всех сил начал убегать. Патрульные полицейские вместе с экипажем полиции охраны, находившиеся неподалеку, догнали и задержали «беглеца». Им оказался 25-летний житель Сум. «Увидел полицию и испугался», - сообщил он инспекторам.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него аэрозольные баллончики с краской черного цвета. «Граффити» - именно так человек назвал надписи, сделанные им на заборах и домах соседних улиц. Далее он все же признался, что данные надписи - это не что иное, как сайты для распространения наркотических веществ. Более того, мужчина рассказал, что ночью делал так называемые «закладки» с наркотическими веществами, а также показал их места нахождения.

Инспекторы огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК. Ведутся следственные действия.