Сумчанин провел авиаэкскурсию над городом (видео) Сумчанин Богдан Коваленко выложил в Ютубе видео полета над Сумами.

«Давно хотел с Юлей осуществить полет на самолете над городом Сумы, и решились попробовать. Сразу хочу отметить, что полет на легкомоторном самолете Cessna Cardinal RG 177 отличается от полета на большом авиалайнере. Так что если вы хотите новых эмоций и немного адреналина, то однозначно стоит пробовать! Наш полет над городом Сумы длился примерно 20-25 минут, за это время мы успели облететь весь город по кругу, поуправлять самолетом и немножко испугаться при крутых маневрах. На протяжении всего полета я рассказываю про Сумы и места, где пролетаем. В итоге вышла даже небольшая экскурсия по городу. Всем приятного просмотра и не забываем про лайки! =)))», - написал сумчанин.