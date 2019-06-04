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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21355

Сумчанин провел авиаэкскурсию над городом (видео)

Сумчанин Богдан Коваленко выложил в Ютубе видео полета над Сумами.

«Давно хотел с Юлей осуществить полет на самолете над городом Сумы, и решились попробовать. Сразу хочу отметить, что полет на легкомоторном самолете Cessna Cardinal RG 177 отличается от полета на большом авиалайнере. Так что если вы хотите новых эмоций и немного адреналина, то однозначно стоит пробовать! Наш полет над городом Сумы длился примерно 20-25 минут, за это время мы успели облететь весь город по кругу, поуправлять самолетом и немножко испугаться при крутых маневрах. На протяжении всего полета я рассказываю про Сумы и места, где пролетаем. В итоге вышла даже небольшая экскурсия по городу. Всем приятного просмотра и не забываем про лайки! =)))», - написал сумчанин.

Досуг Полет
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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