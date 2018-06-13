На Сумщине призвали регистрировать пасеки

Временно исполняющий обязанности главы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов обратил внимание песчаников и поселковых и сельских голов на целесообразность регистрации пасеки и своевременном информировании сельских советов, фермеров, агрохозяйств о месте размещения пасек.
В то же время местные аграрии должны придерживаться Закона Украины «О пестицидах и ядохимикатах», в частности, соблюдение периода применения опасных химикатов и по информированию местного сообщества и владельцев пасек об этих обработки.
По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области на Сумщине официально зарегистрированы всего 120 пчелосемей, это лишь треть от настоящего количестве.
52 пчеловода из Бачевска, Сопыча, Толстодубового и Коренька Глуховского района Сумской области сообщили о массовой гибели пчёл....
Происшествие произошло в Роменском районе. Владелец пасеки обратился в полицию с жалобой на действия местных аграриев, которые без предусмотренного в...
О противодействии опасным заболеванием животных шла речь на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, состоявшейся под председательством замгубернатора Николая Подопригоры....
В Ромнах около полутора сотен людей требуют, чтобы им компенсировали деньги за умерших пчел....
Очередной случай массовой гибели пчел произошел на Сумщине. Пасечники не успели сделать даже первую качку меда....