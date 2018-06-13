На Сумщине призвали регистрировать пасеки Вопросы защиты прав и бизнеса песчаников обсуждалась во время аппаратного совещания Сумской облгосадминистрации.

Временно исполняющий обязанности главы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов обратил внимание песчаников и поселковых и сельских голов на целесообразность регистрации пасеки и своевременном информировании сельских советов, фермеров, агрохозяйств о месте размещения пасек.

В то же время местные аграрии должны придерживаться Закона Украины «О пестицидах и ядохимикатах», в частности, соблюдение периода применения опасных химикатов и по информированию местного сообщества и владельцев пасек об этих обработки.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области на Сумщине официально зарегистрированы всего 120 пчелосемей, это лишь треть от настоящего количестве.