На Сумщине уменьшается задолженность по зарплате. Чуть-чуть В течение июня 2019 года общая сумма задолженности уменьшилась на 9,6 миллиона гривен.

Как сообщает областной Департамент социальной защиты населения, существенное уменьшение суммы общеобластного долга произошло за счет погашения части долгов перед работниками ПАО «Сумское НПО».

«В течение июня общая сумма задолженности уменьшилась на 9,6 млн гривен. Долги перед своими работниками уменьшили: ПАО «Сумское НПО» - на 8,6 млн гривен, ОАО «Шосткинский завод химических реактивов» - на 555 тыс. гривен, ООО «Сумское НПО» - на 185 тыс. гривен, Кролевецкое УТОС - на 23,8 тыс. гривен», - сообщила заместитель директора областного Департамента социальной защиты населения Елена Заяц во время заседания рабочей группы областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат и областной рабочей группы по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения.