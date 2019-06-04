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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15222

Смерть под колесами троллейбуса: сумские чиновники ничего не помнят

Сегодня, 18 июня, в Заречном районному суде Сум в деле о гибели 16-летней студентки под колесами троллейбуса допрашивали свидетелей.

Состоялось очередное заседание в деле об уголовном производстве в отношении двух работников КП «Электроавтотранс». Один из них обвиняется в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть потерпевшей (ч.2 статьи 286 УК Украины), другая обвиняется в служебном подлоге (ч. 1 статьи 366 УК Украины); а также в отношении сотрудника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, который обвиняется в нарушении правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшей (статьи 288 УК Украины).

Во время заседания были допрошены свидетели. Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета Сергей Яковенко рассказал, что сам лично не был свидетелем ДТП. По его словам, на момент трагедии проекта размещения остановок в городе еще не было, был только перечень названий остановок. Свидетель отметил, что тогда существовали остановки основные и по требованию. Была ли остановка, где произошло ДТП, в этих списках он не помнит, хотя фактически пассажирский транспорт там останавливался. На вопрос судьи: соответствовало ли это место требованиям остановки, свидетель ответить не смог. На вопрос прокурора: кто тогда отвечал за содержание остановок, свидетель ответил, что ему неизвестно.

Другой свидетель, начальник правового управления Сумского городского совета Олег Чайченко отметил, что после ДТП была создана комиссия для выяснения обстоятельств трагедии, членом которой он был. По его словам, остановки на том месте не должно быть, останавливался ли там транспорт, ему неизвестно.

Напомним: дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля 2016 года на проспекте М.Лушпы напротив ТРЦ «Лавина». В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения, мерами безопасности и начал движение транспорта с не полностью закрытыми дверями. Из-за этого в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой двери автоматически открылись и девушка выпала из транспорта.

Право Дтп ДТП на Лушпы Смертельное ДТП
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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