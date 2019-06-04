Сумчане хотят проверить работы заммэра Журбы

«Создать временную комиссию по проверке работы Журбы А.И.2
А именно по проверке наличия халатности в исполнении своих полномочий, по контролю качества выполнения работ в сфере ЖКХ.
Проверить факт халатности в работах по реконструкции лифтов.
Привлечь к отчету временной комиссии органы прокуратуры информации по уголовному производству в отношении ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (смерти ребенка)», - написал автор петциии Балагуровский Алексей Владимирович.
Дата начала сбора подписей: 18 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 18 июня петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
Сегодня, 13 июня, на сессии Сумского горсовета рассматривалась петиция о строительстве метро в Сумах....
Петицию об отставке городского головы Ромен и роспуску исполкома рассмотрели на сессии Роменского горсовета 12 июня....
Мэр города Ромны Сергей Салатун обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации,...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание велодорожек по ул. Роменской и по проспекту Михаила Лушпы»....
12 июня в 10.00 в зале заседаний городского совета состоится пленарное заседание 61-й сессии Роменского городского совета седьмого созыва....