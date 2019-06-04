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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2748

Сумчане хотят проверить работы заммэра Журбы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать временную комиссию по проверке работы Журбы А.И.».

«Создать временную комиссию по проверке работы Журбы А.И.2

А именно по проверке наличия халатности в исполнении своих полномочий, по контролю качества выполнения работ в сфере ЖКХ.

Проверить факт халатности в работах по реконструкции лифтов.

Привлечь к отчету временной комиссии органы прокуратуры информации по уголовному производству в отношении ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (смерти ребенка)», - написал автор петциии Балагуровский Алексей Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 18 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 18 июня петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Александр Журба Петиция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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