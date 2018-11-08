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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20220

Липовая Долина отметила 392-ю годовщину со дня создания

День поселка липоводолинцы отмечали на Троицу.

Во время праздника в центре собрались едва ли не все жители и многочисленные гости.

К землякам обратился поселковый голова Сергей Нищета, который отметил, что сегодня Липовая Долина радушно встречает всех своими цветущими липами, непревзойденной природной красотой, обновленная и мечтательная. «Уверен, что с каждым годом она будет становиться лучше, приобретать вид современного города, уютного и комфортного для проживания, приветливого для гостей. А вскоре еще и станет административным центром объединенной территориальной громады. Поэтому сейчас мы с вами пишем новую историю поселка».

Он поблагодарил жителей Липовой Долины за все добрые дела, намерения и начинания, направленные на развитие и благоустройство поселка, улучшения благосостояния его жителей. Пожелал здоровья, любви, мира и достатка.

Также в этот день состоялись финальные матчи турнира по уличному футболу «Street football 5х5», который проходил на школьном стадионе.

В турнире приняли участие 9 команд: «Виктория», «Кристалл», «Метеор», «Легион», «Спарта», «Хорол», «Феникс», «Юность», «Young boys». Жарко было не только от солнца, но и от эмоций. Все команды отчаянно сражались и проявили большую спортивное мастерство и упорство. Первое место заняла команда «Легион», второе - «Спарта», третье - «Метеор». Победители получили кубок, грамоты и медали и денежные вознаграждения.

Праздник продолжался целый день. Здесь были и выставки народных умельцев, и продажа сладостей, и игровые зоны для детей. Главным атрибутом праздника стало общение, веселое настроение и концерт местных исполнителей, пишет сайт облсовета.

Общество День поселка Липовая Долина
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