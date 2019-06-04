На Сумщине полиция проверяет информацию о попытке рейдерства Чтобы предотвратить возможное рейдерский захват одного из шосткинских предприятий, руководство ГУНП области направило на место происшествия дополнительные силы, в райцентре работают усиленные дежурные наряды.

Сегодня ночью сотрудникам полиции Шостки стала известна оперативная информация о якобы запланированном рейдерском захвате одного из предприятий Шостки. По имеющейся информации, ожидалось прибытие в Шостку группы лиц, которые должны были устроить хулиганские действия с целью силового захвата предприятия.

Реакция руководства полиции области была мгновенная: для усиления в райцентр были направлены спецназовцы, а личный состав Шосткинского отдела полиции был поднят по тревоге.

Сейчас с целью предупреждения рейдерских действий на въездах-выездах из города дежурят усиленные наряды полиции, проверяется пассажирский и грузовой автотранспорт. Правоохранители призывают водителей с пониманием отнестись к применяемых мер безопасности и возникших вследствие этого временным неудобствам, и не препятствовать законным требованиям сотрудников полиции.