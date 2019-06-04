На Сумщине на ходу загорелось авто с детьми (видео) На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля, в котором находились 5 человек, в том числе 2 малолетние ребенка.

17 июня в 20:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Mersedes Е230 на автодороге вблизи с. Скрипали Роменского района. Сразу на место происшествия прибыла местная пожарная команда с. Пустовойтовка. Дополнительно из районного центра выехало отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, автомобиль загорелся во время движения. В нем находилось 5 человек, среди которых 2 малолетние ребенка. Увидев дым из-под капота, водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров, после этого сообщил о происшествии по телефону «101». Использовав 2 т воды, в 20:58 пожар был локализован, в 21:10 - ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал, огнем поврежден автомобиль по всей площади, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.