Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31333

На Сумщине на ходу загорелось авто с детьми (видео)

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля, в котором находились 5 человек, в том числе 2 малолетние ребенка.

17 июня в 20:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Mersedes Е230 на автодороге вблизи с. Скрипали Роменского района. Сразу на место происшествия прибыла местная пожарная команда с. Пустовойтовка. Дополнительно из районного центра выехало отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, автомобиль загорелся во время движения. В нем находилось 5 человек, среди которых 2 малолетние ребенка. Увидев дым из-под капота, водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров, после этого сообщил о происшествии по телефону «101». Использовав 2 т воды, в 20:58 пожар был локализован, в 21:10 - ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал, огнем поврежден автомобиль по всей площади, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
view counter

Новости

Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:37
В Сумах, несмотря на запрет, по Пслу гоняют на катерах и гидроциклах
Сегодня 16:46
На Сумщине на ходу загорелось авто с детьми (видео)
Сегодня 16:31
На Сумщине полиция проверяет информацию о попытке рейдерства
Сегодня 16:26
Липовая Долина отметила 392-ю годовщину со дня создания
Сегодня 16:20
На Сумщине уменьшается задолженность по зарплате. Чуть-чуть
Сегодня 15:52
Сумчане хотят проверить работу заммэра Журбы
Сегодня 15:27
Смерть под колесами троллейбуса: сумские чиновники ничего не помнят
Сегодня 15:15
На Сумщине призвали регистрировать пасеки
Сегодня 14:56
Сумчанин провел авиаэкскурсию над городом (видео)
Сегодня 14:21
Сумские копы задержали наркозакладчика (видео)
Сегодня 13:44
Котлован на Засумской: хозяйственный суд принял решение не в пользу школы
Сегодня 13:33
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.