В Сумах, несмотря на запрет, по Пслу гоняют на катерах и гидроциклах

Об этом сообщил сам Александр Лысенко во время аппараного совещания утром 18 июня.
Единственное, что смогли сделать городские власти, - новость на сайте мэрии с напоминанием о том, на городских водоемах с 20 мая по 1 сентября действует ограничение на движение маломерных (малых) судов (плавсредств), оснащенных двигателями, водных мотоциклов и подобных судов и запрет на их использования в ночное время.
Соответствующее правило действует еще с 2015 года и касается «Голубых озер» (с 10:00 до 18:00), озера Чеха и реки Псел (от моста по ул. Прокофьева до моста по ул. Героев Крут, с притоками и заливами).
Предприятия, организации, учреждения, которые планируют организовывать на водных объектах города соревнования по техническим видам спорта, должны согласовывать данные мероприятия с исполнительным комитетом.
Ограничение призвано способствовать охране жизни и здоровья граждан, а также окружающей природной среды и не касается специальных спасательных и других судов, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, жизнедеятельность города и осуществляют охрану водных биоресурсов.
Однако в городе нет тех ,кто должен следить, останавливать и штрафовать нарушителей.
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