В Сумах, несмотря на запрет, по Пслу гоняют на катерах и гидроциклах Сумчане попросили мэра Сум отреагировать на опасные гонки на водных судах по Пслу.

Об этом сообщил сам Александр Лысенко во время аппараного совещания утром 18 июня.

Единственное, что смогли сделать городские власти, - новость на сайте мэрии с напоминанием о том, на городских водоемах с 20 мая по 1 сентября действует ограничение на движение маломерных (малых) судов (плавсредств), оснащенных двигателями, водных мотоциклов и подобных судов и запрет на их использования в ночное время.

Соответствующее правило действует еще с 2015 года и касается «Голубых озер» (с 10:00 до 18:00), озера Чеха и реки Псел (от моста по ул. Прокофьева до моста по ул. Героев Крут, с притоками и заливами).

Предприятия, организации, учреждения, которые планируют организовывать на водных объектах города соревнования по техническим видам спорта, должны согласовывать данные мероприятия с исполнительным комитетом.

Ограничение призвано способствовать охране жизни и здоровья граждан, а также окружающей природной среды и не касается специальных спасательных и других судов, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, жизнедеятельность города и осуществляют охрану водных биоресурсов.

Однако в городе нет тех ,кто должен следить, останавливать и штрафовать нарушителей.