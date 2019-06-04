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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37224

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 19 июня, в Сумах сохранится жаркая погода.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-18 °С, днем - 28-30 °С (сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5-й класс).

Общество Прогноз погоды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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