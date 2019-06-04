Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53185

За выходные на Сумщине произошло 10 ДТП

В течение выходных (15-17 июня) патрульные проработали около 670 сообщений.

Выезжали на 10 ДТП (4 ДТП с материальным ущербом, в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили 164 административных материала за нарушение ПДД (из которых 12 за управление в состоянии опьянения), составили 93 административных материала за нарушение общественного порядка; обнаружили, кто, вероятно, причастна к совершению кражи; раскрыли три наркопреступления; обнаружили, лицо, вероятно, причастное к совершению хулиганства; обнаружили два телефона в розыске; разыскали двух без вести пропавших лиц; помогли бабушке, которая потерялась; предотвратили попытку самоубийства; выявили факт управления с документами с признаками подделки; выявили факт ношения предметов, похожих на боеприпасы.

Право Дтп
view counter

По тематике

Смерть под колесами троллейбуса: сумские чиновники ничего не помнят
Сегодня 15:15

Смерть под колесами троллейбуса: сумские чиновники ничего не помнят

Сегодня, 18 июня, в Заречном районному суде Сум в деле о гибели 16-летней студентки под колесами троллейбуса допрашивали свидетелей....

Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой
Сегодня 11:53

Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, ДТП на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошло сегодня, 18...

Сегодня 08:03

На Сумщине сбили мопедиста

В результате дорожной аварии на Шосткинщини пострадал мопедист....

В Сумах в аварию попала маршрутка
Сегодня 06:59

В Сумах в аварию попала маршрутка

Сегодня, 18 июня, на перекрестке ул. Петропавловская и Перекопская произошла авария....

В Конотопе водитель снес светофор (фото)
Вчера 18:01

В Конотопе водитель снес светофор (фото)

Сегодня, 17 июня, в Конотопе произошла очередная авария на ул. Лисового....

Новости

На Сумщине полиция разыскивает аферистов, которые обманули доверчивых граждан на 230000 гривен
Сегодня 18:10
За выходные на Сумщине произошло 10 ДТП
Сегодня 17:53
В Сумах начали сбор средств на стенд сестрам Семеренко на аллее Олимпийской славы
Сегодня 17:44
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:37
В Сумах, несмотря на запрет, по Пслу гоняют на катерах и гидроциклах
Сегодня 16:46
На Сумщине на ходу загорелось авто с детьми (видео)
Сегодня 16:31
На Сумщине полиция проверяет информацию о попытке рейдерства
Сегодня 16:26
Липовая Долина отметила 392-ю годовщину со дня создания
Сегодня 16:20
На Сумщине уменьшается задолженность по зарплате. Чуть-чуть
Сегодня 15:52
Сумчане хотят проверить работу заммэра Журбы
Сегодня 15:27
Смерть под колесами троллейбуса: сумские чиновники ничего не помнят
Сегодня 15:15
На Сумщине призвали регистрировать пасеки
Сегодня 14:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.