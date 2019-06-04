За выходные на Сумщине произошло 10 ДТП В течение выходных (15-17 июня) патрульные проработали около 670 сообщений.

Выезжали на 10 ДТП (4 ДТП с материальным ущербом, в остальных 6 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили 164 административных материала за нарушение ПДД (из которых 12 за управление в состоянии опьянения), составили 93 административных материала за нарушение общественного порядка; обнаружили, кто, вероятно, причастна к совершению кражи; раскрыли три наркопреступления; обнаружили, лицо, вероятно, причастное к совершению хулиганства; обнаружили два телефона в розыске; разыскали двух без вести пропавших лиц; помогли бабушке, которая потерялась; предотвратили попытку самоубийства; выявили факт управления с документами с признаками подделки; выявили факт ношения предметов, похожих на боеприпасы.