Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:10222

На Сумщине полиция разыскивает аферистов, которые обманули доверчивых граждан на 230000 гривен

Жертвами злоумышленников стали жители Конотопа, Ромен и Недригайловского района.

На мобильный 72-летней конотопчанке позвонил неизвестный мужчина. Подняв трубку, бабушка услышала сильный плач. Женщина на том конце провода показалась ей родной дочерью. Та рассказала, что случайно повредила чужой мобильный телефон, и теперь ей срочно нужно возместить нанесенный ущерб. Обеспокоена ситуацией, пенсионерка перечислила на продиктованный «дочкой» счет 20000 гривен. И только когда она сама позвонила своей дочери, только тогда поняла, что стала жертвой мошенничества - сама дочь была дома и, понятно, ни в какую неприятную ситуацию не попадала.

В подобную ловушку попал 71-летний роменчанин. Правда, ему якобы звонили из полиции. Собеседник сообщил пожилому мужчине о дорожно-транспортном происшествии с участием сына и предложил откупить родственника от уголовной ответственности, на что тот и согласился. Поэтому, доверчивый пенсионер потерял 70000 гривен.

Однако больше всего пострадала от рук проходимцев 80-летняя жительница Недригайловского района. Она обменяла «соцработнику-реформатору» 140000 гривен, получив при этом на руки 77 сувенирных купюр номиналом 500 гривен. Более того, когда «новых денег» не хватило, и визитер предложил подождать, пока он принесет остальные, старушка согласилась, и до последнего надеялась, что он вернется с остатком суммы в новых купюрах.

По всем случаям мошенничества в полиции открыли уголовные производства по ч.1. 190 «Мошенничество» и ведут поиски злоумышленников.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными, осторожными и благоразумными при любой информации, касающейся денежных средств. Лучше откажитесь от того, что они вам предлагают, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

12.06.2019 11:47

Шосткинец купил виртуальные принтеры за реальные деньги

Заказывая принтеры через известную в Интернете торговую площадку, мужчина сделал полную предоплату за товар....

11.06.2019 09:25

В Сумах взяли под стражу трех телефонных мошенников

По ходатайству прокуратуры взяты под стражу три человека, которые обманывали доверчивых граждан....

10.06.2019 09:53

В Сумах поймали банду мошенников

Сумской местной прокуратурой совместно с Сумским отделом полиции задокументирована и пресечена преступная деятельность трех лиц, которые по известной схеме «ваш...

06.06.2019 10:19

На Сумщине жертвой мошенника-реформатора стал еще один пенсионер

Более 20 тысяч гривен 88-летнему мужчине поменял на сувенирные купюры неизвестный «благодетель», который под видом работника пенсионного фонда посетил жителя... 1

05.06.2019 17:56

Более 11 тыс. грн заработали аферисты на доверчивости жительницы Шостки

Пытаясь приобрести автомобиль через Интернет, 42-летняя жительница Шостки сделала предоплату. В результате своей доверчивости она осталась без автомобиля, и без...

Новости

На Сумщине полиция разыскивает аферистов, которые обманули доверчивых граждан на 230000 гривен
Сегодня 18:10
За выходные на Сумщине произошло 10 ДТП
Сегодня 17:53
В Сумах начали сбор средств на стенд сестрам Семеренко на аллее Олимпийской славы
Сегодня 17:44
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:37
В Сумах, несмотря на запрет, по Пслу гоняют на катерах и гидроциклах
Сегодня 16:46
На Сумщине на ходу загорелось авто с детьми (видео)
Сегодня 16:31
На Сумщине полиция проверяет информацию о попытке рейдерства
Сегодня 16:26
Липовая Долина отметила 392-ю годовщину со дня создания
Сегодня 16:20
На Сумщине уменьшается задолженность по зарплате. Чуть-чуть
Сегодня 15:52
Сумчане хотят проверить работу заммэра Журбы
Сегодня 15:27
Смерть под колесами троллейбуса: сумские чиновники ничего не помнят
Сегодня 15:15
На Сумщине призвали регистрировать пасеки
Сегодня 14:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.