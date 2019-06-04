На Сумщине полиция разыскивает аферистов, которые обманули доверчивых граждан на 230000 гривен Жертвами злоумышленников стали жители Конотопа, Ромен и Недригайловского района.

На мобильный 72-летней конотопчанке позвонил неизвестный мужчина. Подняв трубку, бабушка услышала сильный плач. Женщина на том конце провода показалась ей родной дочерью. Та рассказала, что случайно повредила чужой мобильный телефон, и теперь ей срочно нужно возместить нанесенный ущерб. Обеспокоена ситуацией, пенсионерка перечислила на продиктованный «дочкой» счет 20000 гривен. И только когда она сама позвонила своей дочери, только тогда поняла, что стала жертвой мошенничества - сама дочь была дома и, понятно, ни в какую неприятную ситуацию не попадала.

В подобную ловушку попал 71-летний роменчанин. Правда, ему якобы звонили из полиции. Собеседник сообщил пожилому мужчине о дорожно-транспортном происшествии с участием сына и предложил откупить родственника от уголовной ответственности, на что тот и согласился. Поэтому, доверчивый пенсионер потерял 70000 гривен.

Однако больше всего пострадала от рук проходимцев 80-летняя жительница Недригайловского района. Она обменяла «соцработнику-реформатору» 140000 гривен, получив при этом на руки 77 сувенирных купюр номиналом 500 гривен. Более того, когда «новых денег» не хватило, и визитер предложил подождать, пока он принесет остальные, старушка согласилась, и до последнего надеялась, что он вернется с остатком суммы в новых купюрах.

По всем случаям мошенничества в полиции открыли уголовные производства по ч.1. 190 «Мошенничество» и ведут поиски злоумышленников.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными, осторожными и благоразумными при любой информации, касающейся денежных средств. Лучше откажитесь от того, что они вам предлагают, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.