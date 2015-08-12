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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:05233

В Сумах накрыли бордель (фото)

В Сумах полицейские пресекли деятельность борделя, который работал под видом сауны.

В ходе проведения оперативных мероприятий, нацеленных на выявление притонов, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного отдела ГУНП в Сумской области и под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области установили 40-летнего жителя Сум, который занимался сутенерством. Он приспособил свой двухэтажный дом под бордель, в котором несколько «девушки по вызову» оказывали сексуальные услуги.

«Отдыхающие были постоянные клиенты и их знакомые, по заказу которых хозяин вызывал понравившихся женщин, - рассказывает Валерий Строкач, начальник ОБЗПТЛ ГУНП в Сумской области. - Стоимость таких «развлечений» в час колебалась от 500 гривен до 100 долларов США. Здесь «работало» 10 женщин в возрасте от 18 до 45 лет».

По имеющимся оперативным материалам было открыто уголовное производство, в рамках которого были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и его дома-сауны. Правоохранители нашли и изъяли вещественные доказательства существования борделя: мобильные телефоны, деньги, банковские карты, компьютерную технику и записи.

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Бордель Проституция Сутенерство
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