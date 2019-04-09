Сумчан запрошують на «Суми Idea Garage #СоціальнеПідприємництво»

Найкращі 5 команд отримають запрошення на хакатон.
Двоє учасників - путівку до Молодіжної школи підприємницьких навичок в Одесі (липень 2019).
Коли? У вівторок 25 червня 2019 р., з 13:30 до 18.00.
Де? м. Суми, вул. Покровська, 9/1, Конгрес-центр СумДУ (зал №118, "Нью Йорк", 1-ий поверх).
Скільки коштує? Усі витрати покриває проект «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою “знизу”» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Тож для тебе участь, роздаткові матеріали і вода-чай-кава-печиво безкоштовні.
Кого ми запрошуємо?
- соціальних стартаперів;
- власників малого та середнього бізнесу, яким цікаво розвивати співробітників і клієнтів, позитивно впливати на екологію, культуру, спосіб життя громади;
- представників громадських та благодійних організацій, які вирішують соціальні проблеми;
- активістів, які хочуть змінювати місто не разовими акціями, а через бізнес із сенсом;
- студентів, які думають про власну справу.
Як потрапити на Idea Garage?
Заповнюй анкету до 22 червня включно: https://forms.gle/KuByfPPjGnAbdRcbA
З-поміж надісланих заявок експертна комісія обере 50 найкращих. Упродовж 23-24 червня ти отримаєш запрошення, якщо твоя мотивація до участі в заході була переконливою.
Що робитимемо 4 години на Idea Garage?
1. Розберемося, що ж таке соцпідприємництво, чим воно відрізняється від звичайного бізнесу, від громадського активізму і благодійності.
2. Дізнаємося, які соціальні проблеми найбільше хвилюють сум'ян і мешканців інших міст України.
3. Поділимось ідеями соцпідприємств або придумаємо на місці.
4. Здобудемо шанс потрапити на хакатон і бізнес-акселератор, а також отримати фінансову і менторську підтримку для свого соціального підприємства.
Якщо у вас виникли запитання, або вам необхідна додаткова інформація, пишіть, будь ласка, на пошту або телефонуйте за номерoм: +38(066)-536-71-50 чи поштою b.l.kovalyov@gmail.com (Богдан Ковальов).
Idea Garage проходять у травні-червні 2019 року в 12 містах України в межах проекту «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою “знизу”» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Організатори Idea Garage у Сумах: Бізнес-школа СумДУ "Youth&Business", Український форум благодійників, SILab Ukraine, компанія Civitta.
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