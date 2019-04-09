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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37300

Сумчан запрошують на «Суми Idea Garage #СоціальнеПідприємництво»

Розриваєшся між улюбленою справою і роботою? Не уявляєш, як заробляти гроші, допомагаючи іншим? Тобі шлях у соціальні підприємці. Роби перший крок – приходь на «Гараж ідей» соціального підприємництва!

Найкращі 5 команд отримають запрошення на хакатон.

Двоє учасників - путівку до Молодіжної школи підприємницьких навичок в Одесі (липень 2019).

Коли? У вівторок 25 червня 2019 р., з 13:30 до 18.00.

Де? м. Суми, вул. Покровська, 9/1, Конгрес-центр СумДУ (зал №118, "Нью Йорк", 1-ий поверх).

Скільки коштує? Усі витрати покриває проект «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою “знизу”» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Тож для тебе участь, роздаткові матеріали і вода-чай-кава-печиво безкоштовні.

Кого ми запрошуємо?

-  соціальних стартаперів;

- власників малого та середнього бізнесу, яким цікаво розвивати співробітників і клієнтів, позитивно впливати на екологію, культуру, спосіб життя громади;

 - представників громадських та благодійних організацій, які вирішують соціальні проблеми;

- активістів, які хочуть змінювати місто не разовими акціями, а через бізнес із сенсом;

- студентів, які думають про власну справу.

Як потрапити на Idea Garage?

Заповнюй анкету до 22 червня включно: https://forms.gle/KuByfPPjGnAbdRcbA

З-поміж надісланих заявок експертна комісія обере 50 найкращих. Упродовж 23-24 червня ти отримаєш запрошення, якщо твоя мотивація до участі в заході була переконливою.

Що робитимемо 4 години на Idea Garage?

1. Розберемося, що ж таке соцпідприємництво, чим воно відрізняється від звичайного бізнесу, від громадського активізму і благодійності.

2. Дізнаємося, які соціальні проблеми найбільше хвилюють сум'ян і мешканців інших міст України.

3. Поділимось ідеями соцпідприємств або придумаємо на місці.

4. Здобудемо шанс потрапити на хакатон і бізнес-акселератор, а також отримати фінансову і менторську підтримку для свого соціального підприємства.

Якщо у вас виникли запитання, або вам необхідна додаткова інформація, пишіть, будь ласка, на пошту або телефонуйте за номерoм: +38(066)-536-71-50 чи поштою b.l.kovalyov@gmail.com (Богдан Ковальов).

Idea Garage проходять у травні-червні 2019 року в 12 містах України в межах проекту «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою “знизу”» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Організатори Idea Garage у Сумах: Бізнес-школа СумДУ "Youth&Business", Український форум благодійників, SILab Ukraine, компанія Civitta.

Общество Анонс Социальное предпринимательство
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