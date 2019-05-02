Сумчане перекрыли дорогу на Эспланаде

Причиной назвали избыточное количество автомобилей, которые едут через их двор в новый микрорайон «Эспланада». Владельцы авто, которые пока не могут проехать через перекрытия, вызвали полицию, пишет UA:СУМИ.
Сегодня, 7 июня, жители села Качановка Ахтырского района перекрывали дорогу Ахтырка-Зеньков (Полтавская обл.)....
Изменения в работе коммунального транспорта связаны с проведением ремонтных работ по восстановлению покрытия на отдельных участках дорог в Сумах....
Проезжую часть улицы Ильинской на ночь будут закрывать для транспорта....
Общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам....
Уже в пятницу, 3 мая, начнутся работы по монтажу металлической балки центральной пролетного строения на объекте реконструкции мостового перехода на...