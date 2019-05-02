Сумчане перекрыли дорогу на Эспланаде Жители дома на пр. Лушпы, 7 перекрыли дорогу, по которой ездит частный транспорт жителей, поселившихся в новостройке.

Причиной назвали избыточное количество автомобилей, которые едут через их двор в новый микрорайон «Эспланада». Владельцы авто, которые пока не могут проехать через перекрытия, вызвали полицию, пишет UA:СУМИ.