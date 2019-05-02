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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане перекрыли дорогу на Эспланаде

Жители дома на пр. Лушпы, 7 перекрыли дорогу, по которой ездит частный транспорт жителей, поселившихся в новостройке.

Причиной назвали избыточное количество автомобилей, которые едут через их двор в новый микрорайон «Эспланада». Владельцы авто, которые пока не могут проехать через перекрытия, вызвали полицию, пишет UA:СУМИ.

Право Перекрытие дорог Эспланада
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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