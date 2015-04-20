У Сумах визначено переможця обласного етапу Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних 18 червня у м. Суми відбулося справжнє свято безпеки, кмітливості і спорту, організоване Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Управлінням освіти і науки Сумської облдержадміністрації.

У дитячому санаторії «Ровесник» пройшов фінал обласного етапу XХV Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних.

На початку травня у зональних етапах фестивалю, взяли участь команди всіх районів Сумщини, піч час яких визначилися учасники фіналу - 3 найсильніші команди регіону: «Non-Stop» (м. Охтирка), «Рятівники» (м. Лебедин) та «Back-in Style» (м. Середина Буда).

Обласні змагання складались з трьох частин: сценічної, теоретичної та практичної. У актовому залі санаторію діти представили свої літературно-музичні композиції. У вигляді цікавих і пізнавальних історій команди показали роботу рятувальників, розповіли глядачам про вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись щоб не потрапити в біду та як треба поводитись у екстремальних ситуаціях.

Після демонстрації своїх теоретичних знань з основ безпеки життєдіяльності та медичної підготовки, команди приступили до спортивних змагань на відкритій місцевості. Випробовування не з простих – на шляху до фінішу. За допомогою спеціального спорядження дружини юних пожежних долали різноманітні перешкоди, ліквідовували умовні надзвичайні події. Кожен з учасників намагався якнайкраще показати свої вміння у практичних вправах: «влучний ствольщик», «переправа», «рятувальна мотузка» тощо.

Всі команди діяли завзято та спритно, демонструючи згуртованість та рішучість. Напруга змагань розпалювалася з кожним етапом. Перед неупередженим журі постало нелегке завдання обрати найкращих.

За результатами, переможцем обласного етапу фестивалю Дружин юних пожежних стала команда «Рятівники» з міста Лебедин, друге місце посіла команда «Back-in Style» з міста Середина Буда, третьою визнали Охтирську команду «Non-Stop».

По завершенню змагань, всі команди отримали від організаторів цінні подарунки, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.