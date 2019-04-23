Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05192

Сумской каратист с серебром Combat Games

18 июня в Будапеште (Венгрия) стартовали всемирные игры по единоборствам среди школьников Combat Games.

В первый день юные украинцы завоевали 22 медали – 4 золота, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Среди призеров и сумской каратист Олег Пащенко, который стал вторым в кумите в своей весовой категории. Подготовил спортсмена тренер Вадим Коломиец.

Спорт Combat games Каратэ
view counter

По тематике

Сумські школярі їдуть на «COMBAT GAMES 2019»
12.06.2019 15:11

Сумські школярі їдуть на «COMBAT GAMES 2019»

16-21 червня в Будапешті (Угорщина) відбудуться Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів «COMBAT GAMES 2019»....

В Глухове сражались каратисты
28.05.2019 12:24

В Глухове сражались каратисты

25 мая в спортивном зале Агротехнического института г. Глухов прошёл традиционный 6-й Открытый турнир К-1 по каратэ....

Сумские каратисты отличились в столице
20.05.2019 17:50

Сумские каратисты отличились в столице

На выходных в Киеве прошел традиционный междурнародный турнир по каратэ «14th Kyiv Open»....

В Сумах пройдет кубок области по каратэ
03.05.2019 08:04

В Сумах пройдет кубок области по каратэ

Кубок Сумской области по каратэ WKF пройдет в Сумах....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины
23.04.2019 13:34

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

Сборная команда Сумской области, сформированная областным отделением ВАК «IKA Госоку Рю Будо», успешно выступила в 16-м чемпионате Украины по фунакоши...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.