Сумской каратист с серебром Combat Games

В первый день юные украинцы завоевали 22 медали – 4 золота, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Среди призеров и сумской каратист Олег Пащенко, который стал вторым в кумите в своей весовой категории. Подготовил спортсмена тренер Вадим Коломиец.
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