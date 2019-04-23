Сумской каратист с серебром Combat Games 18 июня в Будапеште (Венгрия) стартовали всемирные игры по единоборствам среди школьников Combat Games.

В первый день юные украинцы завоевали 22 медали – 4 золота, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Среди призеров и сумской каратист Олег Пащенко, который стал вторым в кумите в своей весовой категории. Подготовил спортсмена тренер Вадим Коломиец.