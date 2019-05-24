На Глуховщине реконструировали памятник героям Второй мировой войны

Благодаря плодотворной работе сотрудников грмоады, жители села теперь смогут почтить память погибших в боях односельчан у отреставрированного памятника героям Второй мировой войны, - сообщается на сайте Шалыгинской ОТГ.
Работники сектора уголовного розыска Глуховского отдела полиции выяснили, что к преждевременной смерти пожилого мужчины причастны двое парней, один - из...
Сегодня, 30 мая, в Ахтырке торжественно открыли памятник саперам и стелу с боевым путем воинской части А0563....
Очередной жертвой телефонного мошенника стала 59-летняя женщина с Глуховщины....
26 мая полиция обеспечила правопорядок во время освящения храма в селе Дунаец Глуховского района....
По ходатайству Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры решением Глуховского горрайонного суда от 23 мая 40-летнему мужчине, который лишил жизни свою...