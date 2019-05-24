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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45151

На Глуховщине реконструировали памятник героям Второй мировой войны

В селе Стариково Шалыгинский территориальной громады в рамках программы по благоустройству, состоялась реконструкция памятника героям, отдавшим свою жизнь за нашу Родину.

Благодаря плодотворной работе сотрудников грмоады, жители села теперь смогут почтить память погибших в боях односельчан у отреставрированного памятника героям Второй мировой войны, - сообщается на сайте Шалыгинской ОТГ.

Общество Глуховский район Памятник Шалыгинская ОТГ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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