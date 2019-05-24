На Глуховщине реконструировали памятник героям Второй мировой войны В селе Стариково Шалыгинский территориальной громады в рамках программы по благоустройству, состоялась реконструкция памятника героям, отдавшим свою жизнь за нашу Родину.

Благодаря плодотворной работе сотрудников грмоады, жители села теперь смогут почтить память погибших в боях односельчан у отреставрированного памятника героям Второй мировой войны, - сообщается на сайте Шалыгинской ОТГ.