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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42287

Сумские парковки пока остаются бесплатные

Сегодня, 19 июня, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «Об установлении сбора за места для парковки транспортных средств».

Проектом решения предлагалось установить 950 паркомест в городе – по ул. Набережная р. Стрелка, Кооперативная, Луговая, Засумская, Шевченко, Привокзальная, Черниговская, Интернационалистов. Ставка сбора была 20-40 копеек в день за квадратный метр. Предагалось установить сбор с 1 января 2020 года. Однако «за» было всего 4 депутата. Поэтому пока парковка в Сумах остается бесплатной.

Экономика Парковки
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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