Сумские парковки пока остаются бесплатные Сегодня, 19 июня, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «Об установлении сбора за места для парковки транспортных средств».

Проектом решения предлагалось установить 950 паркомест в городе – по ул. Набережная р. Стрелка, Кооперативная, Луговая, Засумская, Шевченко, Привокзальная, Черниговская, Интернационалистов. Ставка сбора была 20-40 копеек в день за квадратный метр. Предагалось установить сбор с 1 января 2020 года. Однако «за» было всего 4 депутата. Поэтому пока парковка в Сумах остается бесплатной.