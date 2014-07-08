Сумские парковки пока остаются бесплатные

Проектом решения предлагалось установить 950 паркомест в городе – по ул. Набережная р. Стрелка, Кооперативная, Луговая, Засумская, Шевченко, Привокзальная, Черниговская, Интернационалистов. Ставка сбора была 20-40 копеек в день за квадратный метр. Предагалось установить сбор с 1 января 2020 года. Однако «за» было всего 4 депутата. Поэтому пока парковка в Сумах остается бесплатной.
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