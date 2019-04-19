Гостей Сум на ж/д вокзале встречает крест павшему фонарю Возле остановки общественного транспорта на железнодорожном вокзале находится памятник бесхозяйственности городских властей.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.

«Ж\Д вокзал Сумы. Я даже не сразу понял, что это не урна», - написал он. – «Похоже что это был фонарь когда то. Его сожгли и теперь там урна».

«М-да, ума у власти, как всегда, не хватает убрать сей шедевр.

Это же ж/д вокзал, приезжие выходя в город видят эту дичь.

Зато Лысенко без премий не остался», - прокомментировал пользователь Олег Леонидович.