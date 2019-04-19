Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52322

Гостей Сум на ж/д вокзале встречает крест павшему фонарю

Возле остановки общественного транспорта на железнодорожном вокзале находится памятник бесхозяйственности городских властей.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.

«Ж\Д вокзал Сумы. Я даже не сразу понял, что это не урна», - написал он. – «Похоже что это был фонарь когда то. Его сожгли и теперь там урна».

«М-да, ума у власти, как всегда, не хватает убрать сей шедевр.

Это же ж/д вокзал, приезжие выходя в город видят эту дичь.

Зато Лысенко без премий не остался», - прокомментировал пользователь Олег Леонидович.

Общество Дырища ЖКХ
view counter

По тематике

В центре Сум теперь вместо лободы цветы
17.05.2019 12:53

В центре Сум теперь вместо лободы цветы

Сумские коммунальщики справились за один день....

Дырища ЖКХ: в центре Сум в вазонах растут сорняки
16.05.2019 12:31

Дырища ЖКХ: в центре Сум в вазонах растут сорняки

Под стенами Сумской мэрии в городских вазонах вместо цветов растет лобода....

14.05.2019 11:12

Дырища ЖКХ: спасатели помогли сумчанке, которая упала в канализационный колодец

13 мая в 23:55 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

На сумчанина упал бетонный обломок с крыши многоэтажки (фото)
21.04.2019 14:58

На сумчанина упал бетонный обломок с крыши многоэтажки (фото)

Сумская полиция выясняет обстоятельства травмирования человека в центре города....

В Сумах появилась новая «достопримечательность»
19.04.2019 18:26

В Сумах появилась новая «достопримечательность»

В результате подтопления в Сумах образовался провал в Сквере влюбленных за Троицким мостом....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.