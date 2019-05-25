В Сумах осудили трио разбойников, ограбивших пенсионера Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении трех сумчан, которые совершили разбойное нападение на пенсионера.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что местная жительница 5 апреля 2018 года около 19.00 вместе с двумя своими товарищами подошли к квартире ее 79-летнего знакомого в г. Сумы. Услышав знакомый голос, пенсионер открыл дверь и сразу почувствовал сильный толчок в грудь. Зайдя в квартиру, один из нападавших начал бить хозяина, требуя деньги и ценности. Напуганный мужчина отдал все, что у него есть - мобильный телефон и 200 грн. Убегая, злоумышленники прихватили с собой еще бутылку коньяка и две пасхи.

Правоохранители уже через несколько часов задержали разбойников. Как выяснилось, задержанные проживают в г. Сумы. Женщине - 40 лет, она уже 7 раз была осуждена за кражи и мошенничество. Из мест лишения свободы женщина освободилась лишь за неделю до этого. Ее сообщнику, который наносил удары пенсионеру - 42 года, до этого он 5 раз отбывал наказание за кражи. За два месяца до преступления был освобожден условно-досрочно. Третьему нападающему 33 года, ранее не судимый.

Как рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Константин Алферов, задержаны нигде не работают, поэтому не имеют стабильного заработка, поэтому и пошли на такой шаг. Свои действия женщина объяснить отказалась. Старший рассказал, что его знакомая зашла в квартиру одна, после чего он услышал ее крик, только потом забежал в помещение и ударил хозяина. Младший настаивал, что они пришли одолжить деньги, но потом что-то пошло не по плану.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и признал всех троих обвиняемых виновными по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины и приговорил мужчину, который наносил удары пенсионеру, к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы, женщину - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, их третий сообщник проведет за решеткой 7 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.