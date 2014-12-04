У Сумах в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни проведуть музичний фестиваль

Основна ідея фестивалю, який проводить Міністерство інформаційної політики України, – популяризація української мови через якісну сучасну музику в містах, куди не часто навідуються з концертами популярні українські виконавці та гурти.
Місце проведення – майдан Незалежності. Початок о 18.00.
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