У Сумах в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни проведуть музичний фестиваль 22 червня в Сумах відбудеться концерт фестивалю сучасної української музики «Твоя Країна Fest».

Основна ідея фестивалю, який проводить Міністерство інформаційної політики України, – популяризація української мови через якісну сучасну музику в містах, куди не часто навідуються з концертами популярні українські виконавці та гурти. Місце проведення – майдан Незалежності. Початок о 18.00.