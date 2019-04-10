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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47300

В центре Сум женщину избил и ограбил знакомый

«Выпили, поссорились, избил и забрал телефон, потому что деньги были нужны...», - именно так объяснил свои действия мужчина, вероятно, причастен к совершению грабежа.

Средь бела дня патрульным поступило сообщение о совершении грабежа на одной из центральных улиц города. Через несколько минут, прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили 31-летнюю женщину, которая рассказала, что ее избил знакомый, а затем завладел ее мобильным телефоном.

Не теряя ни минуты, стражи порядка поскорее начали обследовать придомовую территорию. Уже через несколько минут, инспекторы обнаружили похожего по приметам мужчину в подъезде одного из домов на улице Засумская.

Когда патрульные подошли к нему, тот заметно занервничал, еще и имел явные признаки наркотического опьянения. Но главное, что из кармана брюк виднелся мобильный телефон, который внешне соответствовал приметам похищенного. Сам же 26-летний сумчанин никоим образом не отрицал факта грабежа.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Право Грабеж
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