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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской госпитальный округ получил главу

18 июня состоялось первое заседание госпитального совета Сумского госпитального округа.

В заседании приняли участие делегированные представители от участников госпитального округа - городов Сумы, Лебедин, Сумской, Белопольского, Краснопольского, Лебединского районов, а также ОТГ, которые входят в состав этого округа. Приняли участие в заседании и директор Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко, который был делегирован в состав госпитальной совета от города Сумы, а также советник по юридическим вопросам Марина Лобова.

После острых дискуссий главой госпитальной совета был избран главного врача Сумской ЦРБ, депутат Сумского облсовета от «Батькивщины» Владимир Поцелуев, заместителем - директор мединститута СумГУ Андрей Лобода, секретарем - Верхнесыроватская сельская голова Алла Александрова. Образовали и две рабочие группы, которые будут заниматься разработкой Регламента, Положения и Плана развития госпитальной совета. Следующее заседание запланировано провести за месяц, сообщает пресс-служба Центра развития местного самоуправления.

Общество Владимир Поцелуев Госпитальные округа Здравоохранение
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