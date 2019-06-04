Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины 11-15 июня в Геническе состоялся открытый чемпионат Украины среди взрослых по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке) и всеукраинские соревнования среди возрастных групп.

В соревнованиях приняли участие 309 участников, 11 женских и 14 мужских команд из Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областей. Сумская область заняла 3-е место в общекомандном зачете. В командном зачете среди женщин воспитанницы шосткинской КДЮСШ «Барса» - первые: Фащук Виктория, Денисова Диана, Егина Валерия, Бучинская София. В командном зачете среди мужчин шосткинцы стали четвертыми: Куфта Матвей, Великоконь Артем, Шулежко Роман, Рябец Илья. На всеукраинских соревнованиях Кривущенко Алена заняла I место (возрастная группа 2009-2010р.н.), Зуева Валерия - III место (возрастная группа 2007-2008р.н.). Подготовили спортсменов тренеры Лилия Приходько, Валентин Герасименко, Лидия Матвиенко, Руслан Романченко.