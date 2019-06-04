Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие 309 участников, 11 женских и 14 мужских команд из Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областей. Сумская область заняла 3-е место в общекомандном зачете.
В командном зачете среди женщин воспитанницы шосткинской КДЮСШ «Барса» - первые: Фащук Виктория, Денисова Диана, Егина Валерия, Бучинская София.
В командном зачете среди мужчин шосткинцы стали четвертыми: Куфта Матвей, Великоконь Артем, Шулежко Роман, Рябец Илья.
На всеукраинских соревнованиях Кривущенко Алена заняла I место (возрастная группа 2009-2010р.н.), Зуева Валерия - III место (возрастная группа 2007-2008р.н.).
Подготовили спортсменов тренеры Лилия Приходько, Валентин Герасименко, Лидия Матвиенко, Руслан Романченко.
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