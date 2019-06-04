В Шостке украли детский рюкзак на пляже Пока дети купались в озере, 39-летняя женщина воспользовалась моментом и похитила у них рюкзак с личным имуществом и мобильным телефоном.

О краже детского рюкзака в полицию сообщила мать 14-летней девушки. Как подозревала заявительница, кражу могла совершить прохожая, которая проходила мимо вещей ее дочери и подруг, когда девушки купались в озере. Кроме личных вещей, в рюкзаке находился и дорогой мобильный телефон.

Принятыми розыскными мероприятиями сотрудники уголовного розыска установили злоумышленница. Ею оказалась 39-летняя местная жительница. Ее разыскали и допросили.

Женщина призналась, что похищенный гаджет она успела продать, а деньги потратила на собственные нужды. Свой поступок она оправдывает тем, что в этот день употребляли спиртные напитки, и поэтому потеряла контроль над собой.

Сейчас телефон женщина добровольно выдала правоохранителям, которые вернули его хозяйке. Относительно злоумышленницы в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное женщине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.