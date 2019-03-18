В Сумах пока не будет монополиста по теплоснабжению Сегодня, 19 июня, на сессии Сумского горсовета должны были рассматривать два проекта решения, касающиеся теплоснабжения города.

Первый из них – о продолжении срока аренды Сумской ТЭЦ ООО «Сумытеплоэнерго» - перенесли сразу, так как он не был опубликован на сайте мэрии, а второй – об изменении инвестиционной программы «Сумытеплоэнерго» для постройки перемычки между Сумской ТЭЦ и Курским микрорайоном, чтобы ТЭЦ могла обслуживать весь город – попросило перенести само предприятия до окончания разработки схемы теплоснабжения города.

Депутаты согласились с этим. До рассмотрения вопросов пройдет еще круглый стол со всеми заинтересованными, в том числе специалистами-тепловиками.

Напомним: гендиректор ПАО «Сумское НПО» Владимир Лукьяненко направил обращение мэр Сум относительно гарантий начала отопительного сезона в 2019 году.