В Сумах пока не будет монополиста по теплоснабжению

Первый из них – о продолжении срока аренды Сумской ТЭЦ ООО «Сумытеплоэнерго» - перенесли сразу, так как он не был опубликован на сайте мэрии, а второй – об изменении инвестиционной программы «Сумытеплоэнерго» для постройки перемычки между Сумской ТЭЦ и Курским микрорайоном, чтобы ТЭЦ могла обслуживать весь город – попросило перенести само предприятия до окончания разработки схемы теплоснабжения города.
Депутаты согласились с этим. До рассмотрения вопросов пройдет еще круглый стол со всеми заинтересованными, в том числе специалистами-тепловиками.
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