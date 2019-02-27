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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чем дышали сумчане в мае

Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в мае.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В мае отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах наблюдений за загрязнением (ПСЗ), которые расположены по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение прошлого месяца отобраны 1280 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по пыли в 1,7 раза, диоксида азота в 1,6 раза, формальдегида в 1,1 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже санитарных норм.

По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии в течение отчетного месяца на ПСЗ № 5 среднемесячный содержание по диоксиду азота превышал уровень ПДК в 2,2 раза.

В мае зафиксировано превышение максимально разовой ПДК по пыли в 1,2 раза на ПСЗ № 4 в 7:00 10 мая при юго-восточном направлении ветра со скоростью 4 м/с.

На границе ПДК зафиксированы максимально разовые концентрации по пыли 20 мая при восточном направлении ветра со скоростью 3 м/с на ПСЗ № 4 и 15 мая при западном направлении ветра со скоростью 2 м/с; 22 и 30 мая при юго-восточном направлении ветра со скоростью 2-3 м/с на ПСЗ № 5.

На ПСЗ № 4 10, 21, 22, 24, 25 и 30 мая, в разные сроки наблюдений, выявлены случаи повышения максимально разовой концентрации по диоксиду серы, но ниже ПДК, преимущественно при восточном и юго-восточном направления ветра со скоростью от 1 до 7 м/с.

По сравнению с предыдущим месяцем загрязнения атмосферного воздуха города по диоксиду серы, окиду азота, формальдегиду увеличилось, пыли уменьшилось, а по диоксиду азота, оксиду углерода и аммиака осталось почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в мае не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в мае по г. Сумы составлял 11-13 мкР/ч, и не превышал допустимых значений.

Общество Загрязнение воздуха
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