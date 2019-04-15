В Сумах СБУ поймала агитаторов, работавших на РФ (видео) СБУ пресекла деятельность разветвленной сети интернет-агитаторов, которая действовала в интересах страны-агрессора.

Сотрудники СБУ Украины во время выполнения задач по обеспечению информационной безопасности государства выявили и пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет агитаторов, которая действовала в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах. Управление ею осуществлялось с территории Российской Федерации.

Агитаторы, используя социальную сеть «Facebook», а также запрещенные в Украине ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности.

Оперативники СБ Украины задокументировали, что от российских кураторов задачи были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве во время выборов в Верховную Раду Украины, в частности, из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям.

СБУ еще раз обращается к сознательным гражданам Украины с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных людей предложений по размещению деструктивного контента, а также выявления фактов размещения в социальных сетях антиукраинских и провокационных публикаций, сообщать на горячую линию СБ Украины 0800501482, сообщает пресс-центр СБ Украины.