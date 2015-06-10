Як сумчанам врятуватися від спеки Відділ охорони здоров’я Сумської міськради радить сумчанам дотримуватись простих правил, які допоможуть врятуватись від спеки.

Найперше треба якомога менше перебувати на сонці, особливо в період з 11:00 до 16:00; шукати прохолоду й тінь, щоб тіло мало можливість відновитися; за можливості залишатись у приміщенні, бажано з кондиціонером; якщо вдома немає кондиціонеру – зайти до кондиційованих громадських приміщень, бо навіть кілька годин, проведені в охолодженому приміщенні, можуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці.

Обережними слід бути і з засмагою. Оскільки засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, то варто «захиститись», використовуючи креми з SPF не менше 30. Наносити сонцезахисні креми портібно за 30 хвилин перед виходом на вулицю. Засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла впливаючи таким чином на здатність вашого організму до охолодження і зневоднює його.

Варто шукати засоби захисту від сонця з поміткою «широкий спектр» або «захист UVA/UVB» на етикетці – такі продукти діють краще. Застосовувати їх треба повторно відповідно до інструкції на етикетці.

Біля водойм та на пляжі отримати опіки найлегше, тож тут слід бути уважними: обирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом; одягати сонцезахисні окуляри і широкополий капелюх, щоб затінити обличчя, вуха та шию; уникати відвідування соляріїв у спеку; пити більше води; підтримувати водний баланс – пити постійно маленькими порціями.

Але треба порадитись з лікарем щодо допустимої кількості вживання води у спеку, якщо є якісь протипокази за станом здоров’я.

Не можна вживати напої, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Крім того, слід уникати дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка. Якщо людина дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждає на діабет, має підвищений кров’яний тиск або інші хронічні захворювання, вона повинна порадитись зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.

У спеку важливо пам’ятати, електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними. Кращий спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну.

Треба використовувати кухонну плиту і духову шафу якомога менше, щоб підтримувати прохолоднішу температуру у домі; уникати гарячої та важкої (жирної) їжі: вона створює додаткове теплове навантаження для вашого тіла; зменшити кількість фізичних вправ під час спеки. Якщо навантаження у спеку змушує серце битися сильніше і виникає нестача повітря, треба припинити будь-які навантаження, переміститись у прохолодне місце або у тінь і відпочити, особливо, якщо є відчуття запаморочення або слабкість.

У жодному разі не можна залишати немовлят, дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами.